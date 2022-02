Des membres du club

Hanoï (VNA) – Le club des intellectuels d’origine vietnamienne de l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud s’est réuni le 26 février pour discuter de ses activités dans les deux prochaines années.



Le consul général du Vietnam dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud, de Queensland et d’Australie-Méridionale, Nguyen Dang Thang, était présent.



Lors de la réunion, le professeur Nghiem Duc Long, président du club, a annoncé que dans les temps à venir, son club multiplierait les activités de connectivité pour mettre en oeuvre rapidement et efficacement ses projets de coopération avec les partenaires au Vietnam. En outre, il participera activement au soutien des étudiants vietnamiens dans l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, a-t-il ajouté.



Fondé en 2018, le club des intellectuels d’origine vietnamienne en Nouvelle-Galles du Sud souhaite contribuer au développement des siences et technologies au Vietnam. -VNA