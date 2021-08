Réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et de la Chine.

Hanoï (VNA) – Le chef de la diplomatie vietnamienne, Bui Thanh Son, a participé le 3 août à une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et de la Chine.



Lors de cette réunion inscrite dans le cadre de la 54e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-54) et événements connexes, l’ASEAN et la Chine ont convenu de continuer à donner la priorité à la coordination pour un contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19, en se soutenant pour une reprise durable.



Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt mutuel, les participants ont affirmé que le maintien d'un environnement pacifique, sûr et stable dans la région, y compris en Mer Orientale, est une préoccupation et un intérêt communs de l'ensemble de l'ASEAN et de la Chine.

Les ministres ont déclaré saluer les efforts déployés pour reprendre bientôt les négociations sur le Code de conduite (COC). Ils se sont engagés à poursuivre la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et à promouvoir les négociations pour élaborer un COC efficace, substantiel et conforme au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). La Chine a affirmé son soutien au rôle de l'ASEAN dans la promotion du dialogue et de la réconciliation pour aider le Myanmar à trouver des solutions pour stabiliser la situation.



Dans son discours, le ministre vietnamien Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties exploitent bien leurs vastes potentiels de coopération et promeuvent les investissements dans le développement des infrastructures régionales et les cadres de coopération sub-régionaux. Il a déclaré espérer que la Chine continuerait à fournir des vaccins aux pays de l’ASEAN et les aiderait à améliorer leurs capacités de réponse sanitaire.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son.





Selon lui, les parties doivent faire preuve de bonne volonté pour coopérer, agir de manière responsable et travailler ensemble en vue d’une Mer Orientale pacifique, stable, sûre et sécuritaire, et protéger l'environnement. Bui Thanh Son a également souligné l’importance de la primauté du droit et du règlement pacifique des différends, affirmant l’engagement du Vietnam à poursuivre, avec les autres pays de l'ASEAN et la Chine, la mise en œuvre complète et efficace de la DOC.



Saluant la reprise des négociations du COC, le ministre a déclaré que le Vietnam ferait de son mieux pour promouvoir le processus de négociation pour un COC efficace, substantiel et conforme au droit international, à la CNUDM de 1982, et soutenu par la communauté internationale.



A l’issue de cette réunion, le Myanmar est devenu le coordinateur des relations ASEAN-Chine pour 2021-2024. Les deux parties ont convenu de collaborer pour organiser avec succès le Sommet ASEAN-Chine marquant le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations. -VNA