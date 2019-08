La réunion des hauts fonctionnaires (SOM) dans le cadre de la 17e session du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique à Phnom Penh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une réunion des hauts fonctionnaires (SOM) dans le cadre de la 17e session du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique (Vietnam-Cambodge JC 17) a été officiellement inaugurée mardi matin 20 août dans la capitale cambodgienne Phnom Penh.

Le secrétaire d'État au ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Eat Sophea, et le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, ont coprésidé cette réunion.

Le Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique se réunit annuellement pour évaluer le processus de coopération bilatérale et trouver des moyens pour promouvoir l'envergure et l'efficacité des relations entre les deux pays dans divers domaines. Il s’agit également d’une occasion pour les deux pays d'échanger des points de vue sur leur coopération pour les intérêts communs dans les cadres régionaux et internationaux.

L’après-midi du 20 août, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, devrait rendre une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, avant de coprésider le 21 août, avec son homologue cambodgien Prak Sokhonn, la session plénière de la Vietnam-Cambodge JC 17.

La Vietnam-Cambodge JC 17 permettra de renforcer les belles relations traditionnelles de voisinage entre les deux pays, tout en contribuant à la paix et à la prospérité dans la région et dans le monde.

La coopération commerciale entre le Vietnam et le Cambodge s'est fortement développée ces dernières années. Les échanges commerciaux bilatéraux en 2018 ont atteint 4,704 milliards de dollars, en hausse de 23,8% par rapport à 2017. Ce chiffre devrait atteindre 5 milliards de dollars en 2019.

En ce qui concerne les investissements, le Vietnam compte à ce jour 214 projets d’investissement au Cambodge, représentant un capital enregistré total de 3,074 milliards de dollars. Parmi ces projets, 176 sont toujours en vigueur totalisant 2,77 milliards de dollars. Le Vietnam figure parmi les cinq plus grands investisseurs étrangers au Cambodge. Les investissements vietnamiens ont contribué au développement socio-économique du Royaume.

En ce qui concerne le tourisme, le Vietnam est depuis de nombreuses années l’un des principaux pourvoyeurs de touristes au Cambodge, avec près de 900.000 visiteurs en 2018.

Le Vietnam et le Cambodge ont signé de nombreux accords pour promouvoir leur coopération économique. -VNA