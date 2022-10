Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et leurs adjoints ont participé vendredi, 14 octobre, à une réunion sur les préparatifs de la prochaine session parlementaire.

S'exprimant à l'ouverture de la réunion, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a déclaré que la 4e session de la 15e Assemblée nationale s'ouvrira le 20 octobre et devrait se terminer dans l'après-midi du 15 novembre 2022.

Le temps de travail total de l'Assemblée nationale est de 21 jours, soit deux jours de moins que prévu.

L'Assemblée nationale devrait examiner et adopter 7 lois, 3 Résolutions juridiques et donner des opinions sur 7 autres projets de loi, examiner en même temps les rapports sur la situation socio-économique, le budget de l'État en 2022, décider le plan de développement socio-économique, le budget prévisionnel de l'État et le plan de division du budget central en 2023 et d’autres questions importantes.

Le chef du gouvernement a plaidé pour une meilleure coordination entre les organes du gouvernement et de l’Assemblée nationale dans la préparation de cette session.

Jusqu’à présent, l’élaboration de tous les documents et dossiers pour la 4e session de l'Assemblée nationale a été achevée, ce qui devrait permettre aux députés d’avoir le temps de les étudier minutieusement, a annoncé le président de l’organe législatif.

Ce dernier a également demandé au ministère de la Santé et à la municipalité de Hanoï de renforcer leur coordination dans la lutte anti-Covid-19 pour assurer le bon déroulement de cette session. - VNA