Le mât pour drapeau du 17e parallèle de Bên Hai - Hiên Luong. Photo : Saigontourist/CVN

Hanoï (VNA) - Autrefois connue comme la “Terre de feu” en temps de guerre, la province de Quang Tri (Centre) change progressivement de physionomie pour devenir l’un des hauts lieux de tourisme mémoriel et spirituel du pays.

Grâce à son héritage historique lié à la guerre, Quang Tri possède des atouts majeurs dans le domaine du tourisme mémoriel et spirituel. Parmi les 498 vestiges que compte l’ensemble de la province, 431 sont des sites historiques tels que l’ancienne citadelle de Quang Tri, des cimetières, des tunnels, un aéroport militaire, ainsi que des reliques de la ligne de démarcation.

Aujourd’hui, elle est l’une des premières régions à exploiter et à développer ce tourisme particulier. Chaque année, des centaines de milliers de touristes vietnamiens et étrangers affluent vers cette région pour visiter d’anciens champs de bataille, rendre hommage à des proches et des camarades décédés pendant la guerre à Quang Tri.

Visite de sites historiques

L’un des principaux sites touristiques de Quang Tri est le cimetière national des martyrs de Truong Son, situé en amont de la rive sud de la rivière Bên Hai, dans le district de Gio Linh. Construit en 1975, ce cimetière regroupe 10.263 tombes de martyrs, dont 68 anonymes. Il est divisé en cinq zones régionales pour la commodité des visiteurs.

Un autre endroit de la “Terre de feu” est le Temple commémoratif situé sur la rive sud de la rivière Thach Han, dans la ville de Quang Tri. Ce lieu est assimilé à une “tombe silencieuse” car il n’y a pas de stèles portant les noms des morts. Dans le lit de la rivière, des milliers de soldats vietnamiens, très jeunes pour la plupart, ont perdu la vie sur le champ de bataille de Quang Tri, notamment pendant la guerre des 81 jours et nuits de l’“Été rouge” en 1972.

Situés à 22 km au nord du centre-ville de Dông Hà, les monuments nationaux spéciaux des deux côtés de la rivière Bên Hai sont des preuves historiques de la douleur causée par la séparation des deux régions Nord et Sud en temps de guerre, après la signature des Accords de Genève en 1954. De nombreux lieux attendent les visiteurs, tels que le mât pour drapeau du 17e parallèle, le monument commémoratif “Aspiration à la réunification nationale“, la maison d’exposition du 17e parallèle et de l’aspiration à la réunification, ainsi que la ligne de démarcation sur le pont Hiên Luong.

D’autres destinations intéressantes

La “Terre de feu” de Quang Tri abrite également de magnifiques paysages naturels pour les visiteurs. L’une des destinations touristiques promues par Quang Tri est la partie ouest de la province, dans le district frontalier de Huong Hoa. C’est notamment le cas de la commune de Huong Phùng, connue sous le nom “petite Dà Lat” grâce à son air frais tout au long de l’année.

À environ 120 km du centre-ville de Dông Hà, le long de la piste Hô Chi Minh sur la branche ouest, la destination impressionnante est la cascade Tà Puông, qui se divise en deux chutes d’eau : Tà Puông 1 et 2. La première mesure 17 m de haut et déverse des colonnes d’eau blanche dans un lac de 5.000 m². La seconde (cascade inférieure) est encore plus belle.

Pour se rendre à la cascade Tà Puông, les visiteurs passent par le col de Sa Mù, dans le village de Chênh Vênh. Comme son nom l’indique, ce col long de 19 km offre aux visiteurs la sensation de rouler au milieu des nuages. Avant d’arriver à la cascade Tà Puông, ils ont également l’occasion de découvrir le village de Trang (la Lune), qui abrite l’ethnie minoritaire Bru-Vân Kiêu, situé dans la commune de Huong Viêt.

Sur le chemin du retour vers Dông Hà, il se met soudain à pleuvoir et la brume se répand sur la route. Des troupeaux de vaches marchent tranquillement devant la voiture, preuve d’un endroit encore peu touché par l’activité touristique. Espérons qu’à l’avenir, des investissements soient réalisés pour attirer davantage de touristes nationaux et étrangers à explorer la région, créant ainsi de nouvelles opportunités pour cette ancienne terre de guerre.



