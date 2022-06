Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Groupe national pétrolier et gazier (PetroVietnam - PVN) s'efforce de maintenir ses activités de production et de négoce face aux fluctuations du marché international, contribuant à assurer la sécurité énergétique et le développement national.

Au cours des cinq premiers mois de 2022, PetroVietnam a exploité 4,55 millions de tonnes de pétrole brut, dépassant son objectif de 22%.

Parallèlement au pétrole brut, la production d’autres produits tels que gaz, électricité, engrais azotés, essence et pétrole, a été maintenue à des niveaux élevés, répondant à la demande du marché.

En conséquence, pendant cette période, PetroVietnam a réalisé un chiffre d’affaires estimé à 372,2 billions de dôngs (16,05 milliards de dollars), dépassant de 63% le plan sur cinq mois et en hausse de 58% en rythme annuel.

Le groupe a reversé 52.800 milliards de dôngs au budget de l’État, en hausse de 59% sur un an.

En mai, PetroVietnam a continué de renforcer sa coopération internationale avec des partenaires étrangers dans les domaines du pétrole et du gaz, de la transition énergétique, de la transformation numérique et de la technologie. -VNA