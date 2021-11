Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Plan de restructuration économique pour la période 2021-2025 a été approuvé le 12 novembre lors de la deuxième session de la 15e législature de l’Assemblée nationale.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Tran Thi Hong Minh, directrice de l'Institut central de gestion économique, relevant du ministère du Plan et de l'Investissement, a souligné que dans le contexte des changements profonds après la pandémie de COVID-19, le Vietnam doit accélérer son processus de restructuration économique pour réduire les écarts de développement avec le monde, surmonter le piège du revenu intermédiaire, répondre efficacement au changement climatique et profiter des opportunités de la quatrième Révolution industrielle et des avantages de l'intégration internationale...

Le Plan de restructuration économique pour la période 2021-2025 fixe un objectif général d'ici fin 2025 pour constituer une structure raisonnable et efficace dans chaque domaine, développer de nombreux produits nationaux, créer une percée dans l’amélioration de la compétitivité, améliorer l'autonomie, l'adaptabilité et la résilience de l'économie nationale.

En plus, selon Tran Thi Hong Minh, une nouveauté de ce Plan concerne l'économie numérique en classant la transformation numérique et l'innovation parmi les percées. Par conséquent, des solutions pour la promotion de l'application des sciences et technologies, l’accélération de la transformation numérique et l'innovation sont nécessaires. Cela permettra également de promouvoir fortement la restructuration des secteurs, de rapprocher les PME des grandes entreprises et des entreprises à participation étrangère.

Enfin, le plan exige les efforts des dirigeants pour resserrer les liens entre les secteurs et les régions pour le succès de la restructuration économique. – VNA