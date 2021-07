Experts vietnamiens et indiens travaillant ensemble à la restauration du patrimoine culturel mondial de My Son. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - Des experts du Vietnam et ceux du Service archéologique d'Inde accélèrent la mise en œuvre du projet de conservation et de restauration des temples et tours du groupe A du patrimoine culturel mondial de My Son, dans la province de Quang Nam (Centre).

Le directeur du Comité de gestion de My Son, Phan Ho, a déclaré que des experts et des centaines de travailleurs qualifiés accéléraient les travaux de restauration des tours A1, A12 et A13 avant la saison des pluies.

Le groupe A, comprenant 13 monuments, a subi d'énormes dommages pendant la guerre et a besoin d'une restauration urgente.

Situé dans la commune de Duy Phu, district de Duy Xuyen, le sanctuaire de My Son se trouve à 45 km à l'Ouest de Hoi An et à 70 km au sud de Da Nang. Avec ses 70 temples et tours en brique et en pierre construits entre les IVe et XIIIe siècles, My Son est un ensemble architectural remarquable.

Le site a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en décembre 1999. -VNA