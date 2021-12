Palais Thai Hoa. Photo : VNA

Thua Thien-Hue (VNA) - Le Centre de Conservation des monuments de Hue a démarré le projet de restauration du Palais Thai Hoa (Harmonie suprême) situé dans l’ancienne Cité impériale de Huê, province de Thua Thiên-Huê (Centre) avec un capital de près de 129 milliards de dongs (5,6 millions de dollars).

Selon les prévisions, la restauration de cet ouvrage sera achevée vers la fin du mois d’août 2025.

Selon le directeur du Centre de Conservation des monuments de Hue, Hoang Viet Trung, le palais Thai Hoa est une œuvre architecturale typique des monuments de Hue, qui a été préservée intacte jusqu'à présent. En particulier, les œuvres de poésie et de littérature conservées dans le palais Thai Hoa ont été reconnues par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) comme patrimoine documentaire du Programme Mémoire du monde en Asie- Pacifique.

Le palais Thai Hoa a été construit en 1805 sous le règne de Gia Long. À l’époque, le palais Thai Hoa était situé à environ 45 mètres au nord-ouest de sa position actuelle. En mars 1833, lors d’une nouvelle planification du système architectural de la Citadelle, le roi Minh Mang déplaça ce palais vers le sud, et le reconstruisit encore plus grand et plus beau.

Construit sur une superficie de 1.360 m2, le palais intègre deux parties principales : une centrale, comprenant 5 pièces et 2 appentis et une autre partie attenante comprenant 7 pièces et 2 appentis. Deux maisons sont reliées par un toit en forme de coquille de crabe, recouvert de tuiles émaillées jaunes. L'ensemble du système de charpente est en bois de fer naturel et compte pas moins de 80 colonnes décorées de dragons dorés. Ces dragons sont le symbole de la monarchie, c’est pour cela qu’ils apparaissent à de nombreux endroits : sur les colonnes, mais aussi sur le toit, sur les marches et sur le trône.

Le palais est l'un des meilleurs exemples de monuments anciens qui reflètent les ornements typiques de la ville de Hue. C'est aussi le plus grand et le plus majestueux du système impérial de l'architecture impériale de Hue.

Le Palais Thai Hoa est le monument le plus important de l'ancienne cité impériale de Hue où se déroulèrent des évènements importants sous la dynastie des Nguyen, dont la cérémonie de grande audience mensuelle, la cérémonie du couronnement, l'anniversaire royal…

Parmi les dizaines d’édifices de l'ancienne cité impériale de Huê, le palais de Thai Hoà est sans doute le plus majestueux. Il est considéré comme le "cœur" de la citadelle, non seulement en raison de son emplacement et de son architecture, mais aussi parce qu'il abrite le trône du roi, un des symboles de la puissance de la dynastie féodale.

Le palais Thai Hoà compte 242 panneaux où sont gravés des poèmes dorés, dont trois dans la salle principale. Ils sont considérés comme la déclaration des rois de la dynastie des Nguyên sur la souveraineté, l’édification et la défense du pays.

Après plus de 200 ans d'existence, l'ouvrage s'est gravement détérioré et nécessite d’une urgente restauration.-VNA