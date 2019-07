Hanoi, 17 juillet (VNA) - Le président du Comité populaire de la ville de Dà Nang (au Centre), Huynh Duc Tho, a reçu le 15 juillet à Dà Nang une délégation de la ville japonaise de Kawasaki conduite par son maire, Norihiko Fukuda.

Le président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Huynh Duc Tho (à droite) et le maire de la ville japonaise de Kawasaki, Norihiko Fukuda. Photo : cadn.com.vn.

Norihiko Fukuda a déclaré que l'objectif de cette visite, outre le renforcement de l'amitié entre les deux villes, était de promouvoir les investissements à Dà Nang sur les domaines du développement des ports maritimes, du tourisme, des infrastructures, et de la conception et de la maintenance des ports.25 ans après l’établissement de leurs relations, les villes de Dà Nang et de Kawasaki ont fait de grands progrès. Les deux villes ont formé conjointement des cadres maîtrisant parfaitement les deux langues et les connaissances techniques. C'est une excellente occasion de resserrer les liens et de porter les relations entre les deux villes à une nouvelle hauteur, a affirmé le maire de Kawasaki.Le président du Comité populaire de la ville Huynh Duc Tho a apprécié les plans d'investissement proposés par Norihiko Fukuda et a demandé aux dirigeants de la ville de Kawasaki de désigner des services compétents pour travailler avec les agences de Dà Nang afin de discuter des projets de coopération spécifiques.Les autorités de Dà Nang créeront les conditions favorables permettant à Kawasaki de mettre en œuvre les projets dans les meilleurs délais, a affirmé Huynh Duc Tho. - NDEL/VNA