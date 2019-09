Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong

Hanoi (VNA) - Le 27 septembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong a signé pour promulgation la résolution du Bureau politique sur la participation active du Vietnam à la 4e Révolution industrielle.

Le Vietnam doit saisir toutes les opportunités offertes par cette révolution pour renouveler son modèle de croissance, restructurer son économie en développant l’économie numérique, promouvoir un développement rapide et durable basé sur les sciences et les technologies, l’innovation et les ressources humaines hautement qualifiées, améliorer la qualité de vie et le bien-être de la population, maintenir la défense et la sécurité nationales, protéger l’environnement.

Plusieurs objectifs ont été fixés.

En 2025, le Vietnam devrait faire partie des trois pays les plus innovants de l’ASEAN. Toutes les communes auront accès à Internet à haut débit; l’économie numérique représentera 20% du PIB; la productivité augmentera en moyenne de 7% par an.

En 2030, l’indice de l’innovation du Vietnam devrait être l’un des 40 meilleurs au monde. Le réseau 5G sera disponible sur l’ensemble du territoire et toute la population aura accès à Internet à haut débit à faible coût. L’économie numérique représentera 30% du PIB et la productivité augmentera en moyenne de 7,5% par an. –VOV/VNA