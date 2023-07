Lors du requiem. Photo: VNA

Luang Prabang (VNA) – Un requiem pour les soldats vietnamiens et lao tombés pour l’indépendance nationale, la liberté et la prospérité des deux nations, a eu lieu le 20 juillet dans la pagode Phat Tich Luang Prabang, dans la province lao de Luang Prabang.



L’événement a été organisé par le Consulat général du Vietnam à Luang Prabang, en coordination avec l'Association des Vietnamiens de Luang Prabang, l’Association des entreprises vietnamiennes au Nord du Laos, à l’occasion de la Journée vietnamienne des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet).



Présent à l’événement, le secrétaire adjoint du Comité du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) de la province de Luang Prabang, Soukan Bounnhong, a évoqué le grand sacrifice des soldats volontaires et des experts vietnamiens qui avaient aidé le peuple lao à lutter pour l’indépendance, la liberté et le bonheur. Cela a contribué à l’édification des relations spéciales entre les deux pays aujourd'hui, a-t-il déclaré.-VNA