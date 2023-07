Hung Yen (VNA) - Selon le directeur du Service du Plan et de l'Investissement de la province de Hung Yen (Nord), Trinh Van Dien, d'ici la fin de 2023, la province continuera de mettre en œuvre des solutions pour atteindre les objectifs fixés.



La province prévoit d’organiser de nombreuses activités de promotion du commerce, d’accélérer la réforme administrative ainsi que l’avancement des projets de construction d’infrastructures de transports et de parcs industriels…



Depuis le début de l'année, le secteur des services à Hung Yen a connu une reprise impressionnante et une forte croissance. Le total des ventes au détail de biens et de services est estimé à plus de 52.000 milliards de dongs, soit une hausse de plus de 163% par rapport à la même période en 2022, dépassant l'objectif fixé pour l’ensemble de l’année.



Actuellement, la province met en œuvre un projet visant à promouvoir ses exportations de longanes et de ses produits dérivés vers le marché japonais au cours de la période 2021-2025. Parallèlement, Hung Yen informe régulièrement les entreprises et les coopératives locales d’informations pour les encourager à participer à des plateformes de commerce électronique, à des foires et séminaires organisés dans les autres villes et provinces du pays…



Au cours du premier semestre, Hung Yen a enregistré une croissance de plus de 8,2%, contre 8,1% au premier semestre 2022. Ce résultat a aidé Hung Yen à maintenir sa position comme l'une des provinces à fort taux de croissance du pays et de la région du delta du fleuve Rouge. En effet, elle a occupé la 7e position parmi les 63 provinces et grandes villes du pays et 4e parmi les 11 localités du delta du fleuve Rouge. -VNA