Hanoï (VNA) - Les entreprises du secteur alimentaire et des boissons résolvent le problème de l'expérience client de différentes manières pour se redresser progressivement, étendre leurs activités et définir de nouvelles stratégies de développement.



Selon Patricia Marques, directrice générale de Starbucks Vietnam, sa société conçoit de grands plans cette année. Bien qu’il y ait des facteurs imprévisibles, elle s’est déclarée convaincue que Starbucks Vietnam aurait une bonne année.



En raison du COVID-19, Starbucks a dû fermer certains magasins, mais en a rapidement ouvert de nouveaux. Actuellement, Starbucks compte 78 magasins dans six villes et provinces vietnamiennes et cherche à s'adapter à la nouvelle normalité.



Patricia Marques est très confiante dans la reprise de l'économie vietnamienne et s'attend à ce que tout redevienne comme avant la pandémie.



La situation est similaire pour les chaînes de restaurants. Selon Hoang Quoc Khanh, directeur des opérations au Golden Gate, cette chaîne se concentre sur la diversification des sources de revenus, l'optimisation des coûts et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, avec des services tels que G - Delivery (livraison à domicile), Prêt - à - manger de marque iCook (aliments prétraités, surgelés et emballés).



Fin février 2022, Golden Gate comprenait plus de 400 restaurants et prévoit d'en ouvrir 600 autres dans les prochaines années, portant le nombre total à 1.000 à travers le pays.



En outre, les entreprises du secteur voit de grandes opportunités de croissance en provenance des ventes en ligne, sur les plateformes de commerce électronique et des paiements sans numéraire.



Un représentant de Starbucks Vietnam a déclaré que les ventes en ligne avaient aidé cette entreprise à conserver sa part de marché. Les commandes en ligne de Starbucks ont parfois augmenté de 20 à 50 fois plus qu'auparavant. Actuellement, les ventes en ligne de Starbucks continuent de croître, même si ses magasins ont rouvert les portes.



De son côté, Golden Gate se concentrera sur la transformation numérique au cours des trois prochaines années pour améliorer l'expérience client. La chaîne continue de moderniser l’espace de ses restaurants, de sorte que chaque restaurant ait à la fois les caractéristiques de la chaîne et ses propres particularités.-VNA