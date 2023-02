Les activités normales d'entrée et de sortie à la porte frontière de Mong Cai. Photo: laodong

Quang Ninh (VNA) - Les activités normales d'entrée et de sortie à la porte frontière du pont de Bac Luan I dans la province septentrionale de Quang Ninh sont officiellement reprises à partir de 7h00 du 21 février 2023.Le 20 février, l'administration de la ville de Dongxing dans la région autonome Zhuang du Guangxi en Chine a envoyé une lettre au Comité populaire de la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh, pour l'informer de la reprise des activités normales d'entrée et de sortie.Conformément aux mesures de prévention et de contrôle du COVID-19, les personnes qui franchissent la frontière doivent avoir des documents d'entrée et de sortie valides et remplir des cartes de confirmation de santé. Les personnes qui entrent en Chine doivent présenter la preuve d'un résultat de test négatif au SARS-CoV-2 par RT-PCR dans les 48 heures.Dans la lettre, l'administration de la ville de Dongxing a affirmé que le dédouanement des marchandises par les portes frontalières de Mong Cai et de Dongxing a pratiquement repris depuis le 8 janvier, contribuant à stimuler le développement socio-économique des deux parties.Le Comité populaire de la ville de Mong Cai a chargé les agences compétentes travaillant aux postes frontières d'organiser les forces, les véhicules et l'équipement, d'assurer la sécurité et l'ordre tout en créant les conditions les plus favorablesaux citoyens des deux pays lors de l'accomplissement des procédures d'entrée et de sortie.-VNA