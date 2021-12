Hanoï (VNA) – Les vols commerciaux réguliers sur neuf lignes internationales seront repris à partir du 1er janvier 2022, selon Vo Huy Cuong, vice-directeur de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam.

Photo d'illustration : baodautu.vn

Selon le dernier plan sur la reprise pilote de vols internationaux réguliers, la première phase débutera le 1er janvier 2022 et durera 15 jours.

Pendant cette phase, neuf lignes seront relancées, reliant le Vietnam à Pékin/Guangzhou (Chine), Tokyo (Japon), Séoul (République de Corée), Taipei (Taïwan-Chine), Bangkok (Thaïlande), Singapour, Vientiane (Laos), Phnom Penh (Cambodge), San Francisco/Los Angeles (États-Unis).

La deuxième phase, d’une durée d’un mois, débutera dès la fin de la première phase, permettant la reprise des vols entre le Vietnam et Kuala Lumpur (Malaisie), Hong Kong (Chine), Paris (France), Francfort (Allemagne), Sydney (Australie) et Moscou (Russie).

Les arrivants au Vietnam doivent avoir des résultats négatifs de test RT-PCR de moins de 72 heures avant d’entrer au Vietnam. Photo: ministère de la Santé

Le 16 décembre, le ministère de la Santé a officiellement publié des instructions concernant les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 pour les arrivants au Vietnam à partir du 1er janvier 2022.

Plus précisément, les arrivants (sauf les enfants de moins de deux ans) doivent avoir des résultats négatifs de test RT-PCR de moins de 72 heures avant l’arrivée au Vietnam. Elles doivent remplir une déclaration de l’état de santé avant leur entrée au Vietnam, installer et utiliser l’application PC-COVID au service de la surveillance de l’état de santé selon les réglementations du Vietnam.

Pour ceux qui ont été complètement vaccinés ou guéris du COVID-19, ils doivent se mettre en quarantaine à leurs logements pendant les trois premiers jours et passer un test RT-PCR au troisième jour dès leur arrivée. Ils doivent surveiller leur état de santé jusqu’à la fin du 14e jour au Vietnam.

Pour ceux qui n’ont pas été vaccinés ou pas doublement vaccinés, ils sont mis en quarantaine à leurs logements pendant les sept premiers jours au Vietnam, passent deux tests RT-PCR aux troisième et septième jours. Ils doivent surveiller leur état de santé jusqu’à la fin du 14e jour au Vietnam.



Les enfants de moins de 18 ans, les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes sont mis en quarantaine avec les parents/tuteurs.



Ces règles seront valables à partir du 1er janvier 2022. -VNA