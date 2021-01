L'accusé Vu Huy Hoang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Jeudi matin, le Tribunal populaire de Hanoï a décidé de reporter le procès en première instance de l'ex-ministre de l'Industrie et du Commerce Vu Huy Hoang et de ses complices, à cause de l'absence de trois des dix accusés et de nombreux autres participants à la procédure.

Vu Huy Hoang est impliqué dans une affaire de "Violation des réglementations relatives à la gestion et à l’utilisation des biens publics, causant leur perte et leur gaspillage " et de "Violation des réglementations de l'État relatives à la gestion des fonds de terre", survenue au ministère de l’Industrie et du Commerce et à Hô Chi Minh-Ville.

Il s'agit d'une affaire particulièrement grave, impliquant de nombreux anciens dirigeants de ce ministère et de la mégapole du Sud, causant à l'État des pertes et des dommages d'un montant de plus de 2.713 milliards de dongs (plus de 118 millions de dollars).

En outre, car Ho Thi Kim Thoa, ancienne vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, s'est enfuie, le ministère de la Sécurité publique a décidé de suspendre des enquêtes la concernant et l'a inscrite sur la liste des personnes recherchées. -VNA