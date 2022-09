Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam est officiellement entré dans la période du vieillissement démografique, avec environ 10,4 millions de personnes âgées recensés en 2019, soit 11% de la population totale, a-t-on affirmé lors d'un colloque international tenu jeudi à Hanoï.

Selon les prévisions du Fonds des Nations Unies pour la population, le Vietnam devrait compter environ 17 millions de personnes âgées en 2029, représentant 16,5 % de la population totale. Ces chiffres devraient atteindre 22,2 millions de personnes et 20,2% en 2038, et 31 millions de personnes et 27% en 2069, a cité Phi Vinh Tuong, directeur par intérim de l'Institut d'économie et de politique mondiales.

Les chiffres montrent que le veillissement démografique au Vietnam croît de plus en plus vite, ce qui entraîne de nombreux problèmes socio-économiques à résoudre tels que les emplois, la santé, la protection sociale, et affecte même la croissance économique et la sécurité sociale.

Photo : VNA

Lors du colloque sur "Effet du vieillissement démografique sur le développement économique", les participants ont donné des solutions pour faire face au vieillissement rapide de la population au Vietnam, dont le renforcement du rôle et de capacités des organisations socio-politiques-professionnelles dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques liées au vieillissement de la population et aux personnes âgées, le renforcement de la communication et l'éducation sur la prise en charge des personnes âgées, le lancement des mouvements de prise en charge des personnes âgées. -VNA