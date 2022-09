Le Grand Concert VYO. Photo: NDEL

Hanoï (VNA) - Avec son concert spécial appelé VYO Grand Concert tenu le 8 septembre en soirée, l'Orchestre symphonique des jeunes du Vietnam (VYO) a fait des débuts impressionnants à l'Opéra de Hanoï. Il s'agit du premier jeune orchestre multinational du Vietnam créé avec le désir de rapprocher le public des mélodies de la musique classique mondiale.



Le Grand Concert VYO est la soirée d'ouverture d'une série de concerts communautaires prévus par le VYO, qui se tiendront dans des espaces créatifs publics à Hanoï en septembre et début octobre 2022.



Le public de la capitale aura plus d'occasions d'apprécier la musique classique avec trois concerts gratuits dirigés par le VYO à l’Espace vert (65 rue Cam Hoi), au centre culturel du district de Bac Tu Liem et dans l'Espace piétonnier du lac Hoan Kiem (Hanoï).



Ce sont tous des lieux où l'orchestre a pris en compte des facteurs tels que l'efficacité sonore, l'ouverture de l'espace pour le public afin d'assurer la qualité et l'interactivité de la performance. Cette série de concerts est une étape marquante de la croissance des 79 membres de VYO, âgés de 12 à 22 ans. Ils viennent de nombreuses écoles, exercent de nombreuses professions, ont de nombreuses nationalités mais partagent la même passion pour la musique classique.



Chaque dimanche, aussi occupés soient-ils, ils essaient toujours d'organiser un moment pour pratiquer ensemble, afin que leurs personnalités artistiques se mélangent pour transmettre à la communauté la beauté et l'énergie de la musique.



Décidant de rentrer chez lui et d'assumer le rôle de chef d'orchestre du VYO après de nombreuses années de formation, et de contribuer à la scène musicale classique mondiale, le talentueux artiste Phan Do Phuc a partagé qu'il souhaitait se consacrer davantage à l'industrie de la musique country à travers des projets communautaires innovants.



"Le VYO est officiellement né en mars 2022. Il n'a donc que 6 mois d'existence, mais malgré tout je trouve qu'il y a déjà une connexion, une empathie, une interférence énergétique entre ses membres que tous les groupes de musique ou orchestres n'ont pas."



"À mon avis, le cœur de la musique est le partage. Et cette série de concerts est le résultat d'un travail acharné que le VYO veut partager avec le public", a souligné Phan Do Phuc.



Le talentueux chef d'orchestre a déclaré que la performance de l'orchestre était cette fois soigneusement calculée pour apporter une expérience musicale classique riche et colorée, mais toujours proche et accessible à un large public.



Organisé et exploité par l’Académie de musique VYMI (Institut de musique des jeunes du Vietnam), le VYO bénéficie d'une coopération stratégique de l’Orchestre symphonique du Vietnam (VNSO) avec la participation d'artistes et d'experts en mentorat de musiciens expérimentés tels que: M. Honna Tetsuji - Chef d'orchestre de VNSO; l’Artiste émérite Trinh Tung Linh - Directeur de VNSO; l’Artiste émérite Kim Xuan Hieu - Vice-directeur de VNSO, l’Artiste émérite Dao Mai Anh, l’Artiste émérite Le Hoang Lan.



Le chef d'orchestre Honna Tetsuji estime que l'esprit et le mode de vie des jeunes du VYO attachés à l'art se diffuseront progressivement à leurs amis et proches, contribuant à créer des habitudes musicales dans leur quotidien communautaire. Cela sera encore développé par des concerts dans des lieux publics.-CPV/VNA