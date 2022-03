La culture du thé de la société par actions Tam Duong, province de Lai Chau, - un modèle aidant les agriculteurs locaux à échapper à la pauvreté. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a signé la décision 277/QD-TTg promulguant le cadre d'action pour renouveler les mécanismes et les politiques visant à soutenir le Programme national cible pour le développement socio-économique des zones de minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021 - 2030.

Selon la décision, pour l'amélioration des résultats de développement humain des minorités ethniques, en mars, le ministère de l'Éducation et de la Formation publiera une décision visant à établir un mécanisme pour mettre en œuvre la deuxième phase du Projet d’apprentissage du vietnamien pour les enfants des classes maternelles et élémentaires des zones de minorités ethniques (approuvée par la décision No 2805/QD-BGDĐT du 15 août 2016 du ministre de l'Éducation et de la Formation). Le ministère finalisera deux projets de circulaire stipulant l'organisation et le fonctionnement des internats et semi-internats pour les minorités ethniques.

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales publiera en mars une circulaire guidant l'orientation professionnelle, l'emploi et l'aide à la start-up pour les étudiants des établissements d'enseignement.

Un cours pratique de chimie d'un internat pour les minorités ethniques. Photo : VNA



Toujours en mars, le gouvernement publiera une résolution réglementant le régime de formation mensuelle en faveur des agents de santé et des sages-femmes de village afin de renforcer le réseau du personnel médical de village.

En mars, le gouvernement promulguera un arrêté stipulant le mécanisme de gestion et de mise en œuvre des programmes cibles nationaux comme l’élaboration des plans pour la mise en œuvre des programmes nationaux ciblés avec la participation de la communauté au niveau communal ; les réglementations générales dans l'organisation des activités d'appui au développement de la production ; les réglementations spécifiques dans la mise en œuvre de projets d'investissement d'infrastructure à petite échelle.

Le Comité pour les affaires des minorités ethniques publiera une circulaire pour établir un processus de suivi et d'évaluation basant sur les résultats du Programme national cible pour le développement socio-économique des zones de minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030, y compris des indicateurs pour la promotion de l'égalité des sexes. -VNA