Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé samedi matin 18 mars à Hanoï une conférence sur les solutions consacrées à rénover le fonctionnement du Comité de gestion du capital de l'Etat au sein des entreprises et à valoriser les ressources d'investissement des groupes économiques et des compagnies générales de l’Etat.

Les participants ont discuté et analysé le fonctionnement des groupes économiques et compagnies générales de l’Etat, les leçons tirées, les limites, les obstacles, les difficultés, les défis et proposé des solutions pour renouveler les opérations du Comité et promouvoir efficacement les ressources d'investissement des groupes économiques et des compagnies générales d'Etat, contribuant à la mise en œuvre des plans et stratégies de développement socio-économique du pays.

S'exprimant à la conférence, le chef du gouvernement a déclaré que le pays n’avait pas un modèle optimal dans la gestion en la matière car l'économie nationale était en voie de transformation et de développement. Il y a des difficultés internes. Il faut résoudre les questions en suspens durant des années et de nombreux problèmes survenant dans le processus de développement.



Cependant, après près de 5 ans de mise en place, le Comité de gestion du capital de l'État au sein des entreprises a réalisé certaines réalisations, notamment en surmontant la pandémie de COVID-19. Les groupes économiques et des compagnies générales de l’Etat ont joué un rôle central dans de nombreux secteurs importants du pays, contribuant à assurer des équilibres, à stabiliser la macroéconomie, à apporter une grande contribution au budget de l'État, créant un important prémisse et force pour le développement des industries, des domaines économiques.

Sur la base de l'analyse de la situation, des avantages et des inconvénients, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé, dans les temps à venir, au Comité de gestion du capital de l'État au sein des entreprises et à 19 groupes et compagnies de contribuer considérablement à assurer la stabilité macroéconomique, à contrôler l'inflation, à promouvoir la croissance, à assurer les grands équilibres. En particulier, il faut mettre l’accent sur trois moteurs de croissance, à savoir la consommation intérieure, l'investissement et l'exportation.

Le dirigeant a chargé le Comité de gestion du capital de l'État au sein des entreprises de continuer à renforcer la recherche et l'expansion du marché ; à améliorer la gouvernance d'entreprise ; à renforcer la transformation numérique.

Pour les groupes économiques et compagnies générales de l’Etat, le Premier ministre a demandé d’accélérer l’innovation en se concentrant sur les industries émergentes, les grands projets clés du pays ; de continuer à restructurer les entreprises, à transformer les modèles de gestion, s'adapter aux nouvelles conditions et à la situation du pays ; de promouvoir la diversification des marchés et des produits, la diversification de la chaîne d'approvisionnement…

Les ministères, secteurs et localités devraient accélérer l’élaboration des stratégies et planifications de développement de leurs sphères d'action pour les relier avec les stratégies de développement des entreprises d'Etat, contribuant à valoriser les ressources importantes du pays. - VNA