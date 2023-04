Hanoï (VNA) - À toutes les périodes et dans tous les pays, l’intelligentsia a toujours été une force majeure stimulant le développement de la société, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, le 24 mars à Hanoï, à l’occasion d’une cérémonie marquant le 60e anniversaire de la rencontre entre le Président Hô Chi Minh et l’élite intellectuelle et le 40e anniversaire de la création de l’Union des associations scientifiques et techniques du Vietnam. Nguyên Phu Trong en a profité pour rappeler aux intellectuels que leur mission consistait à accélérer et à pérenniser le développement national.





Le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong. Photo: VOV

Considérée comme la maison commune des intellectuels vietnamiens, l’Union des associations scientifiques et techniques compte 2 millions 200 mille membres. Le Parti et l’État prennent en compte ses contributions à la défense du fondement idéologique du Parti et à la valorisation de l’alliance entre les ouvriers et les agriculteurs, a souligné le secrétaire général.

Les évolutions rapides, imprévisibles et continues du monde exigent des intellectuels vietnamiens qu’ils redoublent d’efforts pour être à la pointe de la 4e révolution industrielle et en saisir toutes les opportunités pour industrialiser et moderniser le pays, a-t-il ajouté.



«L’Union des associations scientifiques et techniques doit continuer de conseiller le Parti et l’État dans l’élaboration et le perfectionnement de politiques et de textes normatifs et juridiques avec des critères précis. Le but étant d’attirer les talents, de les employer efficacement et de les valoriser pour créer une intelligentsia de plus en plus puissante et compétente, répondant aux exigences de développement socioéconomique dans le contexte de l’intégration internationale. Notre pays a besoin d’un plan approprié de répartition des tâches et d’emploi des intellectuels. L’urgence est d’apporter une politique permettant d’attirer des jeunes intellectuels compétents et vertueux dans nos instituts de recherche, nos écoles et nos entreprises. Mais il va aussi falloir mettre en place un mécanisme permettant de fédérer les intellectuels vietnamiens à l’étranger, de les inciter à nous donner des conseils pertinents, et à mener des coopérations avec les institutions nationales en matière de formation, de recherche et de transfert de nouvelles technologies. Les intellectuels ayant obtenu des résultats remarquables dans la recherche scientifique et le développement technologique doivent être dignement honorés», a précisé Nguyên Phu Trong.





Le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et des participants à la cérémonie marquant le 60e anniversaire de la rencontre du Président Hô Chi Minh avec des intellectuels.

Le Parti s’emploiera à créer les meilleures conditions possibles aux intellectuels afin qu’ils puissent vulgariser leur savoir et guider la population dans l’application des progrès scientifiques et technologiques pour résoudre les problèmes urgents rencontrés dans la vie, la production, les affaires et la protection de l’environnement, a affirmé le secrétaire général. Il a demandé à l’Union des associations scientifiques et techniques et à ses associations membres de se réformer pour gagner en dynamisme et en créativité, afin de mieux servir le développement national et de garantir la stabilité du pays. Le renforcement de l’intelligentsia permettra d’élever le niveau intellectuel du peuple en général, a souligné Nguyên Phu Trong. -VOV/VNA