Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté au 9e Sommet ASEAN-États-Unis, tenue en ligne le 26 octobre. Les dirigeants des pays de l'ASEAN, le président américain Joe Biden et le secrétaire de l'ASEAN y ont aussi assisté.



S'exprimant lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré de renforcer le Partenariat stratégique ASEAN-États-Unis dans les trois aspects : sécurité, reprise socio-économique et développement durable et inclusif.

Il a affirmé que la présence active et constructive de grands pays, dont les États-Unis, était un facteur important pour assurer la paix, la coopération, le développement et la sécurité dans la région.



Le Premier ministre a déclaré que l'ASEAN souhaitait partager pleinement et consulter sur les règlements et les accords qui peuvent affecter l'équilibre dans la région, ce pour éviter ainsi les soupçons et maintenir la confiance.



Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié la coopération multilatérale et la réponse aux défis mondiaux renforcées par les États-Unis, en particulier dans le développement économique numérique, le développement vert et le changement climatique.



Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé sa gratitude pour l'aide opportune et pratique que les États-Unis ont apportée aux pays de l'ASEAN, y compris le Vietnam, dans la réponse au COVID-19.



A propos de la reprise, Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d'intensifier la coopération pour rétablir les flux commerciaux et d'investissement, créer des conditions favorables pour que les entreprises accèdent à nouveau aux marchés des autres. Il a demandé aux États-Unis de continuer à soutenir l'ASEAN dans la réduction des écarts de développement, la connexion des régions à travers des programmes et des projets dans le cadre du partenariat États-Unis-Mékong, l'Initiative d'intégration de l'ASEAN, etc...



Concernant les points chauds de la sécurité, y compris la Mer Orientale, le Premier ministre a affirmé qu'une approche constructive et un comportement responsable jouaient un rôle important, aidant à neutraliser les risques et contribuant à la stabilité et au développement.



Le Premier ministre a exprimé son espoir que les États-Unis participeront activement et coopéreront avec l'ASEAN pour assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime, dans l'esprit du respect du droit. Tous les différends seront résolus pacifiquement, par des moyens diplomatiques, sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), - cadre régissant les actes et les activités sur les mers et les océans.



Lors du sommet, les pays se sont félicités des progrès positifs réalisés dans la coopération multiforme entre les deux parties au cours des dernières années, convenant de donner la priorité à la coordination dans un contrôle efficace du COVID-19, de se soutenir pour une reprise durable.



Les dirigeants des pays de l'ASEAN ont salué l'engagement des États-Unis à aider à améliorer les capacités de santé, à continuer à fournir des vaccins, et ont appelé les États-Unis à renforcer la coopération dans la recherche, le développement, la production de vaccins et de médicaments pour traiter le COVID-19.



Le président américain Joe Biden a affirmé son engagement à attacher de l'importance aux relations avec l'ASEAN, soulignant que les relations ASEAN-États-Unis revêtaient une importance particulière pour l'avenir de la région de plus d'un milliard d'habitants, ainsi que pour la sécurité et la prospérité de l’Océan indien et Pacifique. Il a affirmé le soutien du rôle central de l'ASEAN dans les efforts visant à construire une structure régionale en ordre, basée sur les règles, les valeurs et les principes décrits dans les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique.



Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis avaient financé plus de 200 millions de dollars américains pour les efforts de réponse au COVID-19 et fourni 40 millions de doses de vaccins aux pays de la région. Le pays continuera à soutenir les pays dans la réponse à la pandémie. Les États-Unis projettent d’annoncer un programme de 102 millions de dollars avec de nouvelles initiatives pour renforcer la coopération avec l'ASEAN.



Les États-Unis se sont prononcés en faveur de la position de principe de l'ASEAN sur la Mer Orientale, se sont félicités de la promotion de la coopération, du dialogue, de la confiance, de la mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et de l'élaboration d'un Code de conduite en Mer Orientale de manière efficace et efficiente, conformément au droit international et à l'UNCLOS 1982.



À l’issue du sommet, les deux parties ont adopté la Déclaration des dirigeants ASEAN-États-Unis sur le développement numérique afin de promouvoir la transformation numérique et de réduire les écarts numériques au sein de l'ASEAN. -VNA