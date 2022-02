Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication a approuvé le Programme national pour la promotion du développement et de l'utilisation des plateformes au service de la transformation numérique et du développement d’une gouvernance, de l'économie et de la société numériques.

Plus précisément, selon la directive No 186, le ministère de l'Information et de la Communication a fixé trois objectifs spécifiques pour ce programme, qui se concentrent sur la formation de l'écosystème des plateformes numériques nationaux pour atteindre aux objectifs de la Stratégie de développement d’une gouvernance, de l'économie et de la société numériques.

Il mettra également l'accent sur la promotion des investissements des entreprises dans le développement du réseau des plateformes numériques nationales dotées d'une bonne compétitivité par rapport à d'autres plateformes internationales déjà établies.

D'autre part, le ministère de l'Information et de la Communication renforcera la diffusion d'informations sur ces plateformes numériques sous diverses formes et médias, outre le développement d’un portail de plateformes numériques nationales. -VNA