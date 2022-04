Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’Institut de recherche et de communication pour le développement (RED), membre de l'Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques, a présenté le 28 avril le réseau de presse dans le cadre du projet "Renforcer l'autonomisation économique des femmes ethniques au Vietnam».

Les participants à la cérémonie de présentation du réseau ont discuté des opportunités et des défis de la presse dans la réalisation d'activités de communication liées à la promotion du pouvoir économique des femmes ethniques ; de la connexion des membres et de la promotion de l'engagement des journalistes au sein du réseau. Ils ont également concentré leur discussion sur l’élaboration du plan d'action pour améliorer la compréhension, accélérer les politiques spécifiques liées à l'autonomisation économique des femmes.

Le projet "Renforcer l'autonomisation économique des femmes ethniques au Vietnam» vise à améliorer les conditions économiques des femmes ethniques au Vietnam.

Le projet comprend deux volets : Promouvoir les droits économiques, en particulier pour les femmes rurales démunies et celles issues des minorités ethniques et renforcer leur participation aux activités économiques créant des revenus.

L'objectif global de ce projet est d'accroître la communication dans le réseau des médias sur les droits économiques des femmes et les produits faits par les femmes ethniques. Le projet vise à s'approcher à environ 2.600 femmes ethniques dans 9 communes de deux districts de Tam Duong (Lai Chau) et Quang Binh (Ha Giang) entre avril 2021 et mars 2025. -VNA