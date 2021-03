La présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan prend la parole. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Pendant la 14e législature de l’Assemblée nationale (AN), le Comité permanent de l'AN et le Présidium du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) ont mené à bien leur coordination, notamment dans l'élaboration du droit; la mise en œuvre des programmes de supervision, la supervision du règlement des opinions et des pétitions des électeurs; l’examen et la réception des suggestions et arguments sociaux vis-à-vis les projets de lois, les ordonnances et les Résolutions.

Ces évaluations ont été approuvées à l'unanimité par les délégués à la conférence-bilan de la coordination entre le Comité permanent de l’AN et le Présidium du CC du FPV, qui s'est tenue à Hanoi le 22 mars, sous l’égide de la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan et du président du CC du FPV Tran Thanh Man.

Tran Thanh Man a précisé que les électeurs et le peuple appréciaient vivement la 14e législature de l’AN en raison de ses nombreuses innovations, sa mise en œuvre efficace de la supervision suprême et de la prise des décisions importantes du pays, ses activités de débats-interpellations animées.

Selon la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan, les deux agences ont renforcé la coordination dans la promotion de la force d'une grande union nationale; dans les campagnes et mouvements d'émulation patriotique; dans les activités législatives; et dans la mise en œuvre de plans annuels de supervision et d’arguments sociaux.

En 2021, les deux agences doivent se coordonner plus étroitement, régulièrement et efficacement pour mener à bien les tâches qui leur ont été confiées. La cheffe de l’organe législative a demandé à deux agences de se coordonner activement dans l'organisation des élections des députés de la 15e législature de l’AN et des membres des conseils populaires à tous les niveaux, pour la période 2021-2026.

En outre, les deux parties doivent se concentrer davantage sur le renforcement du bloc de grande union nationale, la promotion de la démocratie dans la société et la coordination étroite dans la supervision des contenus, conformément au programme d'activités de supervision de l'AN, du Comité permanent de l’AN. -VNA