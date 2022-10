Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le 10 octobre à Hanoï, l'Administration générale de la mer et des îles du Vietnam (VASI), relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, a tenu en ligne et en présentiel la deuxième réunion du Groupe de travail sur les déchets marins de l'Organe de coordination pour les mers d'Asie de l'Est (COBSEA).

La réunion s'inscrivait dans le cadre de la 25e Conférence intergouvernementale du COBSEA, qui se tient du 10 au 14 octobre sous la présidence du ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement.

S'exprimant lors de la réunion, le Dr Nguyen Le Tuan, directeur de l'Institut de recherche sur la mer et les îles du Vietnam, a déclaré que les déchets marins se trouvent dans tous les océans et toutes les mers du monde. Selon les statistiques, 70 à 80% des déchets marins proviennent des activités humaines sur terre. On estime que le plastique représente 80% de tous les déchets marins dans les océans. Notamment, plus de 31 millions de tonnes de déchets plastiques sont générés chaque année dans six des dix États membres de l'ASEAN.

Une coopération étroite avec des partenaires de la région aidera le Vietnam à échanger des informations et à partager des expériences en matière d'enquête et de surveillance de la pollution par les déchets marins, a souligné le Dr Nguyen Le Tuan, ajoutant que la coopération régionale contribuera également à la lutte contre la pollution transfrontalière, créant des opportunités pour le développement des marchés de recyclage et de réutilisation du plastique dans la région afin de participer à la chaîne de valeur mondiale de l'économie circulaire.

Lors de la réunion, les délégués ont mis à jour le calendrier d'action national sur les déchets océaniques des pays participants et les initiatives en cours et à venir du COBSEA. Ils ont également discuté de la création du Comité de négociation intergouvernemental pour un outil international sur la pollution plastique, et de la mise en œuvre du Plan d'action régional sur les déchets océaniques 2021-2022 et du projet de Plan d'action pour la période 2023-2024. -VNA