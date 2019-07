La pollution atmosphérique figure parmi les 10 menaces sur la santé mondiale répertoriées par l'OMS. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le centre "Live and Learn" et l’Agence allemande de coopération au développement (GIZ) ont lancé le 4 juillet à Hanoï un cours de formation sur l’air pur à l’intention de journalistes et agents de la communication à Hanoï.

Ce cours de deux jours a pour but de fournir aux médias et aux organes de presse des informations précises et objectives sur la pollution de l'air, de créer ainsi un changement d’attitude et de comportement.

Le cours aide les participants à mieux comprendre la pollution de l’air et ses impacts sur la santé humaine, les indices et les normes de qualité de l’air. Il leur offre également l’opportunité de travailler avec des experts pour obtenir des informations sur la situation ainsi que des solutions visant à améliorer la qualité de l'air, ce contribuant à créer des produits de communication efficaces sur l’air pur.

Les participants vont visiter les villages Man Xa et Phong Khe qui sont spécialisés dans la production de produits en fer, en bois et en papier dans la province de Bac Ninh, outre la centrale thermique au charbon Pha Lai dans la province de Hai Duong.

La pollution atmosphérique figure parmi les 10 menaces sur la santé mondiale répertoriées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En 2016, neuf personnes sur dix dans le monde respirent un air ambiant pollué, a averti l’OMS, qui estime que la pollution est responsable de 7 millions de morts chaque année.

Par conséquent, GIZ et "Live and Learn" souhaitent expliquer la pollution atmosphérique au Vietnam aux populations, en soulignant le rôle des médias dans la communication sur ce problème et le renforcement de l’action des autorités locales pour améliorer la qualité de l’air, a affirmé Tangmar Marmon, un responsable de GIZ. -VNA