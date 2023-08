Photo :nongnghiep.vn



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural prévoit de coordonner avec la Banque d'État du Vietnam (BEV) pour l'achèvement des politiques de crédit préférentiel pour soutenir les projets agricoles suivant les chaînes de valeur, appliquant les hautes technologies et se spécialisant dans l'agriculture propre et la plantation de forêts de production.Selon les statistiques de la BEV, vers la fin de 2022, l'encours des prêts pour les projets verts atteignait 21 milliards de dollars, représentant plus de 4% de l'encours total des prêts de l'ensemble de l'économie, et une hausse de près de 13% par rapport à la fin de 2021.Au cours de la période 2017-2022, le solde créditeur du système bancaire pour les domaines verts du Vietnam a connu un taux de croissance moyen de plus de 23% par an. Parmi les 12 domaines verts, le solde créditeur en agriculture propre représentait 32%.Selon la Loi sur la protection de l'environnement, un crédit vert est un crédit accordé à un projet d'investissement qui utilise efficacement les ressources naturelles ; résilience au changement climatique; renforce la gestion des déchets ; favorise le traitement de la pollution, l'amélioration de la qualité de l'environnement; restaure les écosystèmes naturels; se spécialise dans la conservation de la nature et de la biodiversité; et génère d'autres avantages environnementaux.En septembre 2022, le MARD a approuvé un plan d'action dudit dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la croissance verte dans la période 2021-2030, visant à promouvoir le développement agricole suivant l’orientation écologique, biologique, circulaire avec une faible émission de carbone et l'économie énergétique, l’utilisation efficace des ressources naturelles pour orienter vers une économie neutre en carbone en 2050.Ces dernières années, de nombreuses grandes entreprises ont investi dans l'agriculture biologique et circulaire dans tous les domaines de l'élevage, de la culture et de l'aquaculture. L'agriculture est l'un des domaines les plus demandeurs en crédits verts.Avec le soutien des agences étatiques, les experts ont conseillé aux entreprises de rechercher des mesures pour accéder efficacement aux ressources de crédit vert en clarifiant l'efficacité de leurs projets en matière d'amélioration de l'environnement ainsi que des solutions de production durables bénéfiques pour l'environnement. -VNA