Il s'agit de la première activité d'une série d'événements pour passer en revue les réalisations que les deux pays ont accomplies ces 50 dernières années. Hanoi (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Hanoi, l'Association d'amitié Vietnam - Australie et l'ambassade d'Australie au Vietnam ont organisé vendredi 31 mars un programme pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (26 février 1973 - 2023 ).Il s'agit de la première activité d'une série d'événements pour passer en revue les réalisations que les deux pays ont accomplies ces 50 dernières années.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Manh Quyên, lors de l'événement. Photo: VNA



S’exprimant à cet événement, le vice-président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Manh Quyên, a affirmé que la ville attache toujours de l'importance à la coopération avec les localités australiennes.



Il a estimé qu'avec les efforts des gouvernements et des peuples des deux pays et de la capitale Hanoï, les relations d'amitié et de coopération à multiples facettes entre le Vietnam et l'Australie continueront d’obtenir de nouveaux acquis.



De son côté, l’ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goldzinowski, a déclaré apprécier les efforts de l'Union des organisations d'amitié de Hanoi et de l'Association d'amitié Vietnam-Australie de Hanoi dans la promotion de ces relations.

L’ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goldzinowski. Photo: VNA



La coopération entre les deux pays devra s’approfondir davantage et se penchera sur les sciences et les technologies, a-t-il ajouté.



En tant que l'un des premiers pays à établir des relations avec le Vietnam juste après la signature de l'Accord de Paris en 1973, après 50 ans d'établissement et de développement, les relations entre les deux pays se sont progressivement développées de manière stable, et ont obtenu de nombreux acquis notables, vers l'objectif du partenariat stratégique intégral.



Le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie n'est pas seulement l'occasion pour les deux pays de revenir sur leurs réalisations, mais aussi de se tourner vers l'avenir, a affirmé le diplomate autralien.

Dans le but d'honorer les couleurs culturelles des deux pays, le programme présente des images dessinées par des élèves hanoiens sur le thème de l'amitié Vietnam - Australie, la beauté des deux pays et des deux capitales Hanoi – Canberra, s'ajoutant des représentations artistiques. -VNA

Nguyễn Thanh Bình source