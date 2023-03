Séoul, 3 mars (VNA) - Des représentants de l'organisation médicale Wonkwang et de l'Association vietnamienne de la République de Corée ont signé le 3 mars un protocole d'accord sur la collaboration pour fournir un soutien médical à la communauté vietnamienne dans ce pays d'Asie du Nord-Est.Dans le cadre du protocole d'accord, les deux parties ont convenu de mettre en place un mécanisme de coopération dans l'utilisation des services médicaux de Wonkwang, notamment les cas d'urgence nécessitant une assistance médicale urgente.En conséquence, Wonkwang, avec cinq hôpitaux dans les villes d'Incheon, Hwaseong, Iksan, Gunsan, Cheongju, s'est engagé à réduire jusqu'à 50 % les coûts des services médicaux pour les Vietnamiens résidant dans le pays et à soutenir ceux qui souffrent les accidents.

Université de Wonkwang. Photo : Wonkwang

Cela réduira également les dépenses médicales qui ne sont pas payées par l'assurance maladie pour les citoyens vietnamiens vivant en République de Corée lorsqu'ils reçoivent un traitement, des opérations chirurgicales et un examen de santé général.S'adressant à la cérémonie de signature, l'ambassadeur vietnamien en République de Corée Nguyen Vu Tung a salué la coopération entre Wonkwang et l'Association, affirmant qu'il s'agit d'une activité très significative pour prendre soin de la santé de la communauté vietnamienne dans ce pays.Le diplomate a espéré qu'à travers la signature du protocole d'accord, les parties continueront à favoriser les relations, apportant un bon soutien aux Vietnamiens vivant ici.Le président de Wonkwang, Oh Soung-bae, a déclaré que la signature du protocole d'accord marquait le début d'un programme de coopération médicale bilatérale et s'est engagé à ce que son organisation aide la communauté vietnamienne à recevoir les services de soins de santé les plus favorables.- VNA