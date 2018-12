Moscou, 6 décembre (VNA) – Une délégation de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, conduite par le vice-président du Bureau de l’AN Nguyên Manh Hung, a effectué une visite de travail du 29 novembre au 5 décembre à Moscou.

La délégation vietnamienne a eu une séance de travail avec les responsables du Bureau du Conseil de la Fédération de Russie.

Mme Ekaterina Egorova, vice-présidente dudit Bureau, a estimé que les relations traditionnelles et le partenariat stratégique intégral entre la Russie et le Vietnam se développaient sans cesse. Les deux parties ont régulièrement organisé des rencontres et des dialogues entre leurs dirigeants et organes parlementaires.

Plus particulièrement, la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong en Russie en septembre dernier et celle du Premier ministre russe Dmitry Medvedev au Vietnam ont créé une nouvelle dynamique pour approfondir le partenariat stratégique intégral.

Les relations dans la culture, l’éducation et les échanges populaires se développent vigoureusement.

La partie russe s’intéresse au renforcement de la coopération intégrale avec le Vietnam dans maints domaines, dont l’éducation, l’économie, le commerce, les technologies de la défense, la législation, entre autres.

Elle a exprimé sa volonté de mener des activités législatives en vue de produire des documents visant à concrétiser les accords signés dans le cadre de l’accord commercial Vietnam-Union économique eurasiatique et s’orienter vers 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux d’ici 2020.

Nguyên Manh Hung, pour sa part, a souligné que le Vietnam n’oublie jamais le soutien spirituel et matériel, l'aide précieuse du peuple russe dans les années de guerre pour la libération nationale ainsi que dans l’œuvre de construction nationale d’aujourd’hui.

Dans le cadre de cette visite de travail, la délégation vietnamienne a eu une rencontre avec les dirigeants du bureau du Parti communiste de la Fédération de Russie à la Douma nationale de Russie (la Chambre des représentants). Mme Ostanina Nina, chef du bureau du Parti communiste à la Douma, et les chefs des sections spécialisées ont présenté la situation du Parti communiste de la Fédération de Russie, ainsi que la structure organisationnelle, des fonctions et des tâches du Bureau et des départements associés.

M. Nguyen Manh Hung a félicité le Parti communiste de la Fédération de Russie pour avoir remporté la victoire lors des élections locales ces derniers temps. Il s'est réjouit de voir que, malgré de nombreuses difficultés, ce Parti communiste a toujours affirmé sa position en tant que l'un des principaux partis politiques de Russie.

A cette occasion, la délégation vietnamienne a également travaillé avec des responsables des organes législatifs de Saint-Pétersbourg et visité l’ambassade du Vietnam en Russie. - VNA