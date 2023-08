Le secrétaire du Comité populaire de la ville de Da Nang Nguyen Van Quang (droite) et l' ambassadeur de Malaisie au Vietnam Dato' Tan Yang Thai. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le secrétaire du Comité populaire de la ville de Da Nang Nguyen Van Quang a reçu le 3 août l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam Dato' Tan Yang Thai.

Selon Nguyen Van Quang, Da Nang est l'une des destinations touristiques prisées par les touristes malaisiens. Au cours du premier semestre, la ville a accueilli 68.619 touristes en provenance de ce pays. En outre, les investisseurs malaisiens sont très intéressés à investir dans la ville.



Il s'est déclaré convaincu que le diplomate malaisien contribuerait à promouvoir les relations diplomatiques entre les deux pays en général, et entre Da Nang et la Malaisie en particulier, pour un développement de plus en plus prospère.

Pour sa part, l'ambassadeur Dato' Tan Yang Thai a déclaré que plusieurs investisseurs malaisiens avaient l'intention d'élargir leurs investissements à Da Nang. A ce jour, la Malaisie compte 18 projets d'investissement dans cette ville.

Des autorités de la ville de Da Nang reçoivent l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam. Photo: VNA



Il a exprimé son souhait que Da Nang ouvrira plus de vols vers la Malaisie afin de promouvoir les échanges entre les peuples, le tourisme, les investissements et les échanges commerciaux entre les deux parties.

Au cours du premier semestre 2023, la valeur des exportations de Da Nang vers la Malaisie est estimée à 6 millions de dollars, tandis que les importations sont estimées à 5,2 millions de dollars. En ce qui concerne le tourisme, la Malaisie figure toujours parmi les 10 principaux marchés internationaux pour Da Nang. -VNA