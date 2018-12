Hanoi, 5 décembre (VNA) - Afin de répondre aux besoins de déplacement élevés lors du Nouvel An 2019, la Compagnie générale de chemin de fer du Vietnam (VNR) renforcera du 27 décembre au 1er janvier 2019 près de 50 trains au service de ses passagers.

Plusieurs trains seront renforcés pour répondre aux besoins de déplacement des habitants lors du Nouvel An 2019. Photo: Anh Tuân/VNA/CVN



Le Nouvel An 2019 tombera un week-end, les vietnamiens auront quatre jours de congés du 29 décembre au 1er janvier 2019. Les besoins de déplacements vont donc considérablement augmenter.



Sur les lignes Nord - Sud, la VNR ajoutera 32 trains (de 14.500 places) entre Sài Gon et Phan Thiêt, Nha Trang, Quy Nhon, Quang Ngai. Au Nord, elle propose d’ajouter 16 trains au départ de Hanoï pour Hai Phong, Lào Cai (Nord), Thanh Hoa, Vinh, et Dông Hoi (Centre). De plus, quatre trains supplémentaires seront affrétés sur la ligne de Hanoï - Dông Hoi, sept pour Hanoï-Vinh, trois pour Hanoï - Thanh Hoa, un pour Hanoï - Lào Cai et un autre entre Hanoï et Hai Phong.



À noter que la VNR sera toujours prête à augmenter ses trains pour répondre aux demandes de circulation des habitants à l’occasion du Nouvel An 2019. Pour acheter des billets, la compagnie recommande à ses passagers d’accéder aux sites web: http://www.dsvn.vn et http://www.vetau.com.vn, d’utiliser le porte-monnaie électronique de Momo ou l’application ViettelPay.



Pour plus d’informations, les clients peuvent aussi téléphoner à la centrale téléphonique à Sài Gon au numéro 19 00 15 20 et à Hanoï, au 19 00 01 09.



Récemment, le secteur du transport ferroviaire a publié ses programmes de promotion pour les passagers. Selon chaque trajet, certaines promotions s’élèvent jusqu’à 50% du prix de billet. En particulier, la VNR organisera des cars supplémentaires pour transporter ses clients jusqu’aux sites touristiques.



"La compagnie a redoublé d’efforts pour améliorer la qualité des services. Parallèlement, nous effectuons des mesures comme changer la couleur des trains, construire de nouveaux wagons et des salles d’attente confortables… pour mieux servir les besoins de déplacement des habitants", a conclu le président du conseil des membres de la VNR, Vu Anh Minh. - CVN/VNA