Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique, secrétaire à l’organisation du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC). Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), a eu le 26 mai un entretien en ligne avec Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique, secrétaire à l’organisation du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC).



Les deux parties ont discuté des orientations et des mesures spécifiques pour continuer à mettre en œuvre les accords et documents de coopération dans de nombreux domaines tels que la santé, l'agriculture, l’aquaculture, la biotechnologie, les énergies renouvelables, ainsi que de projets de coopération spécifiques.



Vo Van Thuong a réaffirmé la politique constante du Vietnam de soutenir la cause révolutionnaire du Parti, de l'État et du peuple cubain frère.



Lors de l’entretien, les deux parties ont également discuté de la situation internationale et abordé des questions d’intérêt commun. -VNA