Le ministre argentin des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte, Santiago Andres Cafiero (gauche), et le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre argentin des Relations extérieures, du Commerce international et du Culte, Santiago Andres Cafiero, en visite officielle au Vietnam du 9 au 11 juillet, a eu lundi un entretien avec le chef de la diplomatie vietnamienne, Bui Thanh Son.



Les deux ministres ont discuté de mesures pour renforcer le partenariat intégral entre le Vietnam et l’Argentine, ainsi que de questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance à son amitié traditionnelle et à son partenariat intégral avec l'Argentine. Il a suggéré que les deux pays renforcent leur coopération au sein des Nations Unies, de l’OMC, du Forum pour la coopération Asie de l'Est-Amérique latine (FEALAC)… Il a également proposé à l’Argentine, qui assume la présidence tournante de la Communauté d'États latino-américains et caraïbes (CELAC), d’intensifier la coopération avec l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) dont le Vietnam est membre.



Le ministre Santiago Andres Cafiero a affirmé que le gouvernement argentin attachait toujours de l'importance à ses relations avec le Vietnam dans sa politique globale envers la région Asie-Pacifique. Il a convenu que les deux pays continueraient à travailler en étroite collaboration pour consolider et élargir leur coopération tant au niveaux bilatéral que multilatéral, dans l’intérêt des deux peuples, et contribuer au règlement des défis mondiaux, dont les crises énergétique et alimentaire, le changement climatique.



Les deux ministres ont convenu d'évaluer que le partenariat intégral entre le Vietnam et l'Argentine lors de ces derniers temps avait continué à être consolidé et développé. Ils ont rappelé que le commerce bilatéral était passé de 875 millions de dollars en 2011 à 4,5 milliards de dollars en 2021. Le Vietnam est le 3e plus grand partenaire commercial de l’Argentine en Asie, et l’Argentine est son 3e plus grand partenaire commercial en Amérique latine.



Les deux ministres se sont mis d'accord sur des mesures visant à approfondir la coopération entre leurs pays dans divers domaines. Ils ont décidé de promouvoir les échanges, d'envisager d'élargir la coopération dans des domaines potentiels tels que l'exploitation et le commerce du pétrole et du gaz, le développement des énergies renouvelables… Ils ont convenu de continuer à promouvoir l'efficacité du mécanisme de consultation politique au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères et du Comité intergouvernemental sur la coopération dans l’économie, le commerce et l'investissement entre le Vietnam et l'Argentine, ainsi que de collaborer pour élaborer un programme d'activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023.



Après leur entretien, au nom des deux gouvernements, les deux ministres ont signé un accord de coopération sur la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale organisée et un autre sur la prévention, la lutte et l’enquête sur les crimes de traite des êtres humains, le soutien et la protection des victimes.



Dans le cadre de sa visite au Vietnam, le ministre argentin a rendu hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée. Il a eu une entrevue avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, rencontré le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien, et visité des sites touristiques et culturels de Hanoï. -VNA