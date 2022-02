Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (gauche), et le président sud-coréen Moon Jae-in. Photo: Palais présidentiel de la République de Corée



Séoul (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, en visite officielle en République de Corée, a eu le 9 février une entrevue avec le président sud-coréen Moon Jae-in.



Saluant la visite officielle du chef de la diplomatie vietnamienne dans son pays, le président sud-coréen Moon Jae-in a affirmé qu’il s’agissait d’un événement important pour débuter le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République de Corée et le Vietnam.



Le dirigeant sud-coréen a déclaré que Séoul considérait toujours le Vietnam comme un partenaire clé dans la mise en œuvre de sa Nouvelle Politique pour le Sud (New Southern Policy). Il a déclaré souhaiter que les deux parties portent bientôt leurs relations vers un "partenariat stratégique intégral". Il a demandé au Vietnam de continuer à favoriser les activités des entreprises sud-coréennes sur son sol, proposé que les deux pays renforcent leur collaboration dans les questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Le président Moon Jae-in a en outre déclaré apprécier le rôle de coordinateur du Vietnam pour les relations République de Corée-ASEAN entre 2021 et 2024, affirmant que la visite du ministre vietnamien des Affaires étrangères contribuerait à promouvoir les relations entre les deux pays et, plus généralement, entre la République de Corée et l'ASEAN.



De son côté, le ministre Bui Thanh Son a affirmé la volonté du Vietnam d’accélérer le développement de ses relations avec la République de Corée, en mettant l’accent sur les célébrations du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales et le développement des relations bilatérales vers un « partenariat stratégique intégral » en 2022.

Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam remplirait le rôle de coordinateur des relations ASEAN-République de Corée au cours de la période 2021-2024, permettant aux relations entre les deux parties de se développer de manière plus substantielle et plus efficace.

Il a déclaré souhaiter que le Vietnam et la République de Corée continuent de se coordonner et d'afficher une position positive dans le maintien de la paix, de la stabilité et de l'ordre juridique en mer, dans le respect de la liberté de navigation et de survol, et dans le règlement des différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et de continuer à soutenir l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international et à la CNUDM. -VNA