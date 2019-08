Lors de la réception. Photo : http://quochoi.vn

Hanoï (VNA) - Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de l'organisation du Parti communiste du Vietnam (PCV), également président du groupe de parlementaires d’amitié Vietnam-Japon, a reçu le 26 août à Hanoï le vice-ministre japonais des Finances, Suzuki Keisuke, également membre de la Chambre des représentants du Japon, en visite de travail au Vietnam.

Pham Minh Chinh a félicité Suzuki Keisuke pour sa nomination au poste de vice-ministre japonais des Finances. Il a aussi affirmé ses belles impressions concernant sa réception d’une délégation de jeunes députés du Parti libéral-démocrate du Japon (PLD), dirigée par Suzuki Keisuke, à l’occasion d’une tournée de travail au Vietnam en 2017.

Pham Minh Chinh a tenu en haute estime les séances de travail entre Suzuki Keisuke et le chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du PCV Vo Van Thuong et le Premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Le Quoc Phong.

Le Vietnam et le Japon sont des partenaires stratégiques qui échangent toujours leurs points de vue sur les questions bilatérales et mondiales, a-t-il affirmé, ajoutant que l'Assemblée nationale (AN) et le gouvernement vietnamiens attachaient une grande importance au partenariat stratégique bilatéral qui se développait fortement, intégralement et substantiellement.

En tant que membres de l’accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), le Vietnam et le Japon ont des possibilités considérables pour intensifier leur coopération, a indiqué Pham Minh Chinh.

Tenant en haute estime les activités diversifiées et fructueuses du groupe de parlementaires d’amitié des deux pays, Pham Minh Chinh a déclaré que l’AN vietnamienne souhaitait inviter les jeunes parlementaires japonais à se rendre au Vietnam en janvier 2020 pour renforcer les relations entre les organes législatifs des deux pays.

Pour sa part, Suzuki Keisuke a suggéré de poursuivre les échanges de délégations à tous niveaux entre les deux pays afin de renforcer les liens économiques et commerciaux.

Le Vietnam reste une destination d'investissement majeure pour les entreprises japonaises, a-t-il affirmé, ajoutant que les entreprises japonaises espéraient que l'environnement des affaires s'y améliorerait dans les années à venir.-VNA