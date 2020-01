Tran Quoc Vuong (droite), permanent du secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), et Song Tao, chef du Département des liaisons internationales du Comité central du Parti communiste chinois (PCC). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique, permanent du secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu le 14 janvier à Hanoï Song Tao, chef du Département des liaisons internationales du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), en visite de travail au Vietnam.



Saluant la visite au Vietnam de la délégation du PCC, Tran Quoc Vuong a souligné que développer l’amitié traditionnelle bilatérale pour qu’elle devienne plus heureuse, saine et stable, était la responsabilité commune des deux parties, dans l’intérêt commun des deux peuples.



Il a appelé les ministères, organes et localités des deux pays à renforcer leur coopération tangible en tous domaines et à tous niveaux en 2020, année où les deux pays fêtent le 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. En ce qui concerne les désaccords, Tran Quoc Vuong a souligné que les deux parties devaient se baser sur les conceptions communes des dirigeants des deux Partis et des deux pays pour trouver ensemble des solutions satisfaisantes, régler les désaccords par la voie pacifique, conformément au droit international.



De son côté, Song Tao a déclaré que le Parti, le gouvernement et le peuple chinois accordaient toujours de l’importance au développement des relations de voisinage et d’amitié traditionnelles avec le Vietnam, qu’ils étaient prêts à rejoindre le Parti, l’Etat et le peuples vietnamiens dans les efforts pour appliquer les conceptions communes des dirigeants des deux Partis et des deux pays, ainsi que les accords déjà signés, afin de développer le partenariat stratégique intégral Chine-Vietnam, dans l’intérêt des deux peuples.



Le chef du Département des liaisons internationales du Comité central du PCC a déclaré souhaiter que les deux parties poursuivent activement leurs échanges et approfondissent leur coopération en tous domaines en 2020, en l’honneur du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.



Le même jour, Hoang Binh Quan, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, s’est entretenu avec Song Tao. Ils ont discuté des relations entre les deux Partis et les deux pays, de la coopération entre la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV et le Département des liaisons internationales du Comité central du PCC, ainsi que des relations entre les organisations des peuples vietnamien et chinois en 2020. -VNA