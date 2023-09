Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - La suppression du carton jaune européen pour l'exploitation des produits de la mer a été identifiée par la province de Bac Lieu comme la tâche la plus importante.La province a publié de nombreux documents et mis en œuvre des solutions pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). Grâce à cela, de nombreux résultats positifs ont été obtenus. Depuis 2021, Bac Lieu n’a connu aucun cas de violation en la matière.Le Servie de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Bac Lieu se coordonne régulièrement avec le commandement de la Région 4 des garde-côtes pour organiser la propagande sur la lutte contre la pêche INN auprès des armateurs de bateaux de pêche et des pêcheurs.Selon Nguyen Quang Khai, un pêcheur du bourg de Ganh Hao, district de Dong Hai, il n'y a aucune raison d'aller dans les zones de pêche d'un autre pays pour exploiter des produits de mer. Il comprend bien que cela constitue une violation de la loi, ayant un impact négatif sur la réputation du pays. Fort de cette conscience, M. Khai a signé un engagement à ne pas pêcher dans les eaux étrangères. S'il enfreint, il est prêt à s'exposer aux amendes les plus élevées conformément à la réglementation.Cependant, selon les autorités locales, même si les cas des navires de pêche violant les eaux étrangères ont été évitée, de nombreux risques potentiels subsistent. En particulier, des navires de pêche opérant au large et dans les zones frontalières maritimes perdent encore la connexion aux signaux qui surveillent leurs voyages en mer.Selon Le Tan Can, vice-président du Comité populaire provincial, le Comité de pilotage contre la pêche INN s'efforce de diversifier les formes de propagande, de formation et de diffusion des réglementations sur la pêche.Parallèlement à cela, la province élabore des mécanismes et des politiques pour aider les armateurs des bateaux de pêche à acheter et à installer des équipements de surveillance, en veillant à ce que la totalité des navires d'une longueur de 15 mètres ou plus doivent accoster dans des ports désignés pour décharger des produits de mer. Les capitaines et les propriétaires de navires de pêche doivent notifier avant l'accostage, soumettre les journaux d'exploitation conformément à la réglementation.Le vice-président du Comité populaire provincial a déclaré que la province renforcerait des patrouilles et des contrôles, en coordination avec les agences intersectorielles et interprovinciales, pour détecter rapidement et punir strictement les activités de pêche INN. -VNA