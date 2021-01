Panorama de la séance de travail. Photo : VNA

L’événement a eu lieu à l’occasion des 77 ans de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944 - 2021) et du 72e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire lao (20 janvier 1949 - 2021).L'ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang, a déclaré qu’au cours des 45 dernières années, malgré les évolutions rapides et complexes dans la région et dans le monde, la grande amitié, la solidarité fidèle et pure et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, construite et nourrie par les présidents Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong et soutenus par des générations de dirigeants, révolutionnaires et peuples des deux pays, sont devenus un atout inestimable des deux pays.C’est le facteur décisif de chaque succès de la révolution de chaque pays, et il n’a pas disparu mais a continué à s’améliorer à la fois de manière profonde dans tous ses aspects, selon lui.Le diplomate a considéré la séance de travail comme une démonstration des liens étroits et de la solidarité particulière entre les armées et les peuples vietnamiens et laos, exprimant l’espoir que les jeunes générations continueront à chérir et à promouvoir ces relations.Lors de la session, le général de brigade Nguyen Quoc Duyet, commandant du haut commandement de la capitale Hanoï, a affirmé que le haut commandement adhérait toujours à la politique extérieure du Parti et de l’État vietnamiens, qui attache une importance particulière aux relations avec le Laos.Il a souligné le point de vue constant du Vietnam de mettre en jeu la solidarité et l’amitié particulières avec le Laos et il souhaite que le Laos sauvegarde fermement son indépendance, sa souveraineté et sa stabilité et se développe de plus en plus fortement.Nguyen Quoc Duyet a noté qu'au cours des cinq dernières années, le haut commandement a organisé de nombreuses visites de travail au Laos et a également accueilli des délégations d'officiers militaires lao.Face à la pandémie de COVID-19, les deux parties ont également eu des entretiens téléphoniques pour partager leurs expériences en matière de prévention et de contrôle de la maladie, ce qui a contribué à renforcer les liens entre le haut commandement de Hanoi et le commandement militaire de la capitale Vientiane, contribuant ainsi aux relations générales entre le deux armée s et peuples, a-t-il ajouté.-VNA