Colloque en ligne sur la promotion du commerce via la communauté des Vietnamiens en Inde. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un colloque en ligne sur la promotion du commerce via la communauté des Vietnamiens en Inde a été organisé mercredi par le Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Service commercial de l'ambassade du Vietnam en Inde, les Associations des Vietnamiens en Inde et au Népal et la Chambre de commerce et d'industrie des importateurs indiens au Vietnam.

Il avait pour but de créer une passerelle entre la communauté des Vietnamiens en Inde et les entreprises indiennes pour partager des expériences sur les perspectives commerciales et les possibilités d'investissement en Inde.

Selon Le Hoang Tai, chef adjoint du Département de promotion du commerce (VIETRADE), avec la population de 1,4 milliard de personnes, l'Inde est un marché d'exportation potentiel pour le Vietnam. Le Vietnam peut exporter vers l'Inde des produits agricoles et alimentaire transformés. Notamment, les fruits du dragon et le pangasius sont très prisés dans ce pays.

Les gouvernements des deux pays ont tous constaté qu'il faut accélérer la coopération pour développer les chaînes de valeur du textile, des chaussures, des équipements électroniques, etc.

Les deux pays peuvent augmenter la valeur ajoutée dans les groupes de marchandises tels que l'acier et le fer, les produits chimiques et pharmaceutiques, le plastique et ses dérivés, etc.

Selon Le Hoang Tai, entre 2016 et 2019, la valeur d'import-export entre le Vietnam et l'Inde est passée de 5,43 milliards à 11,21 milliards de dollars. Le Vietnam a réalisé un excédent commercial de 2,1 milliards de dollars avec l'Inde en 2019. Lors des quatre premiers mois de 2020, le Vietnam continue d'afficher un excédent commercial de 321 millions de dollars.

Lors du colloque, les participants ont constaté qu’étant membre de l'Organisation mondiale du commerce, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Népal se développaient ces derniers temps. Cependant, ceux-ci restent encore modestes.

Ainsi, pour promouvoir les exportations vietnamiennes vers l'Inde et le Népal, l'une des chaînes d'échanges commerciaux importantes est basée sur les communautés vietnamiennes résidant et travaillant dans ces deux pays. -VNA