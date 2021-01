Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc offre des fleurs à des députées de l'Assemblée nationale. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient d'approuver un programme sur le renforcement de l’accès égal des femmes aux postes de direction et de gestion aux niveaux d'élaboration des politiques pour la période 2021-2030.

L'objectif est de valoriser le potentiel et la créativité des femmes, réalisant les objectifs de développement durable sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Le programme encourage les efforts de sorte que d’ici 2025, les femmes figurent parmi les principaux dirigeants de 60% des agences de gestion publique et administrations locales à tous niveaux et que ce taux soit porté à 75% en 2030.

Pour certains domaines spécifiques où les femmes représentent moins de 30% des effectifs, l'objectif peut être ajusté pour s'adapter à la situation actuelle.

Le taux de femmes dans la planification des postes de direction à tous niveaux devrait atteindre au moins 40% d'ici 2025 et 50% d'ici 2030.

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, le programme propose plusieurs solutions, notamment l’amélioration des politiques et des lois sur les femmes cadres et de leur mise en œuvre, le renforcement de la formation des femmes cadres, la sensibilisation à l'égalité des sexes, au rôle et aux potentiels des femmes dans la nouvelle période, l’intensification de la coopération internationale pour promouvoir l’accès égal des femmes aux postes à responsabilité, etc. -VNA