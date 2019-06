Hanoi, 25 juin (VNA) - L’Audit d’Etat, en collaboration avec la Banque mondiale au Vietnam, a organisé le 25 juin une table ronde avec des partenaires de développement de 2019.

Photo d'illustration : VNA

L’auditeur général de l'État, Ho Duc Phoc, a déclaré que dans le contexte du développement socio-économique, la tendance actuelle en matière d'intégration internationale, la position et le rôle de l'audit d'État dans l’amélioration de la responsabilité et la transparence du gouvernement sur la gestion des finances publiques, la prévention et la lutte contre la corruption est de plus en plus appréciée. L'Audit d'Etat applique toujours activement les connaissances et l'expérience internationale aux conditions pratiques du Vietnam afin de renforcer la capacité des auditeurs ...

Selon l’auditeur général Ho Duc Phoc, l’audit de l’État a bénéficié d’un appui solide, de ressources exceptionnelles et d’un appui technique précieux des partenaires de développement par le biais de programmes et de projets d’aide technique. Depuis sa création, en particulier depuis 2010, l’Audit d’Etat a reçu un soutien précieux de partenaires internationaux du développement tels que la Banque mondiale, l’Union européenne (UE), la Banque asiatique de développement (BAD), le Fonds canadien d'audit complet (CAAF) ... par le biais de projets d'assistance technique, de renforcement des compétences, de programmes d'audit des fonds de l’Aide publique pour le développement (APD) au Vietnam.

Actuellement, l'audit d'État concentre les ressources nécessaires pour mener à bien les objectifs de la stratégie de développement de l'audit d'État à l'horizon 2020 et l'orientation de la stratégie de développement de l'audit d'État pour la prochaine période. L’audit de l’Etat a affirmé que l'engagement et la priorité absolus de ces activités étaient de développer l'Audit d'Etat afin qu'il devienne une agence d'audit moderne et professionnelle.

M. Fily Sissoko, Directeur de la Division de la gestion de la région d’Asie de l’Est-pacifique de de la Banque mondiale, a souligné que la conférence était une occasion précieuse pour l’Audit d’Etat et leurs partenaires de discuter et de rechercher une orientation et des mesures visant à renforcer la coopération dans le sens d’une efficacité accrue et pratique à l’avenir.

Sur l'environnement, selon Fily Sissoko, l'impact du changement climatique sur les progrès du développement du Vietnam devient de plus en plus important. - VNA