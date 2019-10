Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-président de la Vietnam – US Society (VUS), Bui The Giang, a reçu le 23 octobre à Hanoï une délégation du club FF Floride relevant de l’organisation américaine Friendship Force International (FFI), en visite au Vietnam du 20 octobre au 2 novembre.

La délégation américaine comprend huit personnes issues du club FF Floride de cette organisation à but non lucratif qui a pour mission d'améliorer les relations interculturelles, la diplomatie culturelle, l'amitié et les compétences interculturelles via les séjours chez l’habitant. Cette visite au Vietnam a pour objet de renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre Vietnamiens et Américains.

Le vice-président de la VUS a déclaré espérer que cette visite aiderait les membres de l’organisation FFI à comprendre davantage le Vietnam.

A cette occasion, Bui The Giang a informé la délégation américaine des efforts du gouvernement vietnamien dans le traitement des conséquences de la guerre, ainsi que des aides de la communauté internationale dans ce problème. Il a particulièrement insisté sur les difficutés rencontrées par le Vietnam dans la neutralisation des mines et engins explosifs laissés par la guerre et dans l’assistance des victimes de l’agent orange…

Les Américains ont émis le souhait de découvrir l’histoire, la culture et les arts traditionnels du Vietnam grâce à leurs séjours chez des habitants locaux à Hanoï et dans la ville de Hue, province de Thua Thien-Hue (Centre). -VNA