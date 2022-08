Des invités s'expriment au dialogue. Photo: baoquocte.vn



Hanoï (VNA) – Un dialogue intitulé "It's T Time" a eu lieu le 24 août à Hanoï en vue de recueillir des avis et idées pour le projet de loi sur la transidentité du Vietnam.

Ce dialogue a été organisé par l'Entité des Nations Unies pour l'Egalité des sexes et l'Autonomisation des femmes (ONU Femmes) et l'organisations de défense des droits liés à la transidentité It's T Time. Il a réuni plus de 30 représentants de la communauté transgenre, des individus et des organisations défendant les droits des transgenres.

L'événement a permis à des personnes transgenres et leurs familles de partager leurs expériences et difficultés dans la vie quotidienne, tout en faisant des recommandations pour le projet de loi.

Le 21 novembre 2015, l'Assemblée nationale a adopté le Code civil (amendé) reconnaissant le droit de changer de sexe. Cependant, il manque toujours un cadre juridique détaillé. Fin juin dernier, le ministère de la Santé a fait rapport au gouvernement sur la proposition d'élaborer un projet de loi concernant la transidentité.

Selon le ministère de la Santé, le Vietnam compte environ 480.000 personnes transgenres. -VNA