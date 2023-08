Des navires ancrés dans le port de pêche de Vam Lang, province de Tiên Giang. Photo: VNA



Tiên Giang (VNA) – En 2022 et au cours des sept derniers mois de 2023, aucun navire de pêche de la province de Tiên Giang (Sud) n'a violé les eaux étrangères.

Pour enregistrer ce résultat remarquable, les autorités provinciales ont renforcé la sensibilisation à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant aux efforts nationaux pour faire lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE).

La province a également mis en place une équipe d'inspection chargée de la lutte contre la pêche INN.

En outre, Tiên Giang poursuit le mécanisme de coordination intersectorielle entre les ministères, les organes concernés et les Comités populaires des 28 provinces et grandes villes côtières dans l'échange et la gestion des informations pour prévenir et mettre un terme aux violations des réglementations contre la pêche INN.

Elle vérifie également les cas où les navires de pêche perdent la connexion d’informations sur la surveillance des croisières pendant plus de 10 jours et les cas où les navires de pêche vont au-delà des limites en mer, ce pour avancer des solutions et traiter strictement selon les réglementations légales.

D'autre part, les armateurs des navires de pêche locaux se sont engagés à ne pas exploiter de ressources halieutiques dans les eaux étrangères.

Selon la Commission européenne, la pêche INN constitue l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes. Elle met en péril les fondements de la politique commune de la pêche (PCP) de l'Union européenne et les efforts déployés par l'UE au niveau international pour promouvoir une meilleure gouvernance des océans. La pêche INN représente également un danger majeur pour le milieu marin, la durabilité des stocks halieutiques et la biodiversité marine. La pêche INN entraîne en outre une concurrence déloyale pour les pêcheurs qui respectent les règles.

La lutte contre la pêche INN fait partie des actions menées par l'UE dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies. Elle représente la contribution de l'UE à l'objectif de développement durable (ODD) n °14 de mettre un terme à la pêche INN et de conserver et d'exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines.

Le « carton jaune » marque le début d'un dialogue formel dans lequel la Commission européenne et le pays concerné travaillent ensemble à résoudre tous les sujets de préoccupation. Dans la plupart des cas, ce dialogue est productif et le pré-recensement peut être supprimé (carton vert).-VNA