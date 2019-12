Hanoi, 25 décembre (VNA) - Environ quatre-vingt d’entreprises vietnamiennes ont exposé leurs produits lors de la foire des marchandises du Vietnam au Myanmar 2019 qui s’est déroulée la semaine dernière à Yangon.

Un stand lors de la foire des marchandises du Vietnam au Myanmar 2019. Photo: congthuong

Considéré comme le plus grand évènement annuel de promotion commerciale du Vietnam au Myanmar, cette foire avait pour but de promouvoir les marques nationales, d’accélérer les exportations de produits vietnamiens dans ce pays et d'y renforcer le réseau de distribution.



Environ 120 stands ont présenté des marchandises dans l’industrie alimentaire, des biens de consommation, des machines et équipements, de l'électricité et de l'électronique, des produits pharmaceutiques et chimiques, des services bancaires, selon le Département de promotion du commerce, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce.



Lors de la cérémonie d’ouverture, M. Aung Soe, chef du Département de promotion du commerce du Myanmar (Myantrade), a salué l’organisation de foires de ce genre au Myanmar, qui permet de non seulement stimuler les échanges commerciaux bilatéraux mais encore d’attirer des investisseurs vietnamiens dans ce pays, qui a entrepris de nombreuses réformes et s’est ouvert au commerce et à l’investissement.



Sur le plan commercial, le Vietnam est actuellement le 9e partenaire commercial du Myanmar. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont enregistré une croissance forte et continue, passant de 152 millions de dollars en 2010 à 860 millions en 2018, et 1,05 milliard de dollars sont prévus en 2019.



Concernant l’investissement étranger au Myanmar, le Vietnam se classe 7e avec 2,2 milliards de dollars de capitaux d’investissement répartis dans 25 projets.- CPV/VNA