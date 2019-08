Consultation sur le traitement antirétroviral durable à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Un séminaire sur la participation du secteur privé aux programmes de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA au Vietnam a eu lieu le 30 août à Hanoï.

Ce séminaire a été organisé par l’Administration de contrôle du VIH/SIDA du ministère vietnamien de la Santé, l’ambassade des Etats-Unis au Vietnam et des organisations internationales.

Selon le ministère de la Santé, les aides internationales en faveur de la prévention et de lutte contre le VIH/SIDA au Vietnam ont fortement diminué ces derniers temps, ce qui constitue un grand défi pour le pays qui s’est engagé à atteindre les cibles 90-90-90 en 2020 et à mettre fin à l’épidémie de SIDA en 2030.

Outre les fonds prélevés sur l’Assurance Maladie et le budget public, la mobilisation de ressources financières du secteur privé a un rôle extrêmement important dans la poursuite des programmes contre le VIH/SIDA au Vietnam.

Le directeur de l’Administration de contrôle du VIH/SIDA, Nguyen Hoang Long, a indiqué que les gestionnaires devaient créer des conditions propices pour que le secteur privé puisse participer à la prestation de services contre le VIH/SIDA. Il a également souligné la nécessité des mécanismes de coopération financière précis pour mobiliser la participation du secteur privé à la lutte contre le VIH/SIDA.

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a établi des objectifs pour les pays qui souhaitent accomplir des progrès en ce qui concerne la prévention, les soins et le traitement de l’infection au VIH. L’ONUSIDA encourage les pays et les régions du monde à s’efforcer d’atteindre ces objectifs d’ici 2020. Les objectifs peuvent être regroupés sous l’abréviation 90-90-90, qui veut dire ce qui suit : 90 % de toutes les personnes vivant avec le VIH seront au courant de leur statut ; 90 % de toutes les personnes diagnostiquées séropositives recevront un traitement antirétroviral durable et 90 % de toutes les personnes sous traitement antirétroviral durable bénéficieront d’une suppression virale (leur charge virale sera indétectable). -VNA