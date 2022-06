Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite), reçoit Robert Rydberg, Secrétaire d'État suédois aux Affaires étrangères. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu le 10 juin à Hanoï Robert Rydberg, Secrétaire d'État suédois aux Affaires étrangères, venu lui rendre une visite de courtoisie dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam.



Lors de la rencontre, le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam tenait en haute estime son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec la Suède et souhaitait continuer à les développer. Il a souligné que les deux parties avaient de nombreuses conditions favorables pour consolider et élargir la coopération, notamment dans le développement de ressources huamaines de qualité, la construction d’infrastructures modernes, la gestion socio-économique… Il a également suggéré que les deux ministères des Affaires étrangères continuent de travailler en étroite collaboration pour promouvoir les potentiels disponibles et créer une force motrice pour la coopération entre les deux pays dans les temps à venir.



De son côté, Robert Rydberg a affirmé que la Suède considérait le Vietnam comme un partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est, souhaitant resserrer les relations bilatérales. Il a convenu de continuer à promouvoir les échanges politiques, à échanger des délégations à tous les niveaux, à renforcer les activités de promotion du commerce et de l’investissement et à étendre la coopération à d'autres domaines potentiels.



Auparavant, vendredi matin, le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc et le Secrétaire d'État suédois aux Affaires étrangères ont présidé une consultation politique entre leurs ministères.



Ha Kim Ngoc a proposé la reprise des échanges de délégations à tous les niveaux et le renforcement les activités de promotion du commerce et de l’investissement. Il a déclaré souhaiter que la Suède renforce le partage d’expériences avec le Vietnam, notamment dans les secteurs de l’innovation, des sciences et technologies, de l’énergie, de la résilience au changement climatique, de la croissance verte… Robert Rydberg a convenu que les deux ministères des Affaires étrangères continueraient à se coordonner étroitement, contribuant à promouvoir les relations entre les deux pays.



Les deux parties ont en outre convenu de poursuivre leur coopération dans les forums multilatéraux. Elles ont également discuté d’affaires internationales et régionales d’intérêt commun en Asie-Pacifique, en Europe, de la question de la Mer Orientale et de la coopération de la sous-région du Mékong. -VNA